Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Yıldız Yavuz Özel Eğitim Okulu 1. ve 2. kademe, Kilimli Yüzüncü Yıl İlkokulu, Kilimli Ziya Gökalp Ortaokulu ve Kilimli Halk Eğitim Merkezi Özel Eğitim öğrencilerinin, kursiyerlerinin ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kilimli Belediyesi katkılarıyla düzenlenen kahvaltı etkinliği yapıldı. Etkinliğe Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız, Şube Müdürü İbrahim Akgün ve okul müdürleri katıldı. Etkinlikte özel eğitim öğrencilerimizle taş boyama ve çiçek dikme etkinliği gerçekleştirildi.