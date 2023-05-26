Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde eğitim gören kursiyerler, 1 yılda kurslarda öğrenerek ürettikleri el emeği göz nuru eserleri yıl sonu sergisinde sahnelendi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yılsonu sergisine katılarak, engelli kursiyerlerin mutluluğuna ortak oldu.

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca öğrendiklerini yıl sonu sergisinde sergiledi. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği yıl sonu sergisinin açılışına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte katılarak kursiyerlerin mutluluğunu paylaştı.

Engelli bireylerin mutluluğu için el birliği ile çalıştıklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak engelleri birlikte aşmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde düzenlediğimiz farklı kurslarda engelli kardeşlerimize destek oluyor ve onları topluma kazandırmak için çalışıyoruz. Onların inancı ve başarısı bizi mutlu ediyor. Engelli kardeşlerimizin mutluluğu için Darıca Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Sergimizde birbirinden özel ve güzel ürünler yer alıyor. Yıl boyunca emek vererek öğrendiklerini bu sergide sergiliyorlar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.