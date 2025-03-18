Samsun’da devlet hastanesinde görevli bir göz doktoru, 1 yılda bine yakın ameliyat yaparak hastaların gözüne ışık oldu. Göz doktoruna, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından özel teşekkür belgesi verildi.

İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Serdar Kuruca, 25 yıllık meslek hayatında binlerce hastanın gözüne şifa oldu. Son 1 yılda ise bine yakın göz ameliyatı yapan Dr. Serdar Kuruca’nın bu başarısı bakanlık tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Kuruca, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bakanın elinde teşekkür belgesini aldı.

"Bütün yorgunluğumuzu alıyor"

Başarılı operasyonlar sonrası insanların kendisine söyledikleri ile motive olduğunu belirten Kuruca, "Mesleğimin 25. yılındayım. Son 2 yıldır Gazi Devlet Hastanesi’nde çalışıyorum. Buradan önce Çarşamba Devlet Hastanesi’nde görev yapıyordum. Burada yoğun bir şekilde poliklinik yapıyoruz. Günde 100’e yakın hasta bakıyoruz. Çok hasta muayene etmek eşittir çok fazla ameliyat hastası oluyor. Yılda bine yakın ameliyat yapıyoruz. Bu ameliyatların büyük bir kısmını katarakt ameliyatı oluşturuyor. Çevre il ve ilçelerden zor vakalar hastanemize geliyor. Şu ana kadar başarılı bir şekilde hepsini hallettik. Yılda bine yakın insanın gözüne ışık oluyoruz. Bu durumda bize büyük bir mutluluk veriyor. İnsanların burada bizlere teşekkürü ekstradan bir motivasyon sağlıyor. ‘Allah razı olsun, seni yetiştiren hocanın eline sağlık’ sözleri bütün yorgunluğumuzu alıyor. 14 Mart etkinliği de çok sürpriz oldu. Görevlendirme yazısı geldiğinde ben de şaşırdım. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Sağlık Bakanımızdan teşekkür belgesi aldık. Bu durum ayrı bir mutluluk verdi, motivasyon sağladı. Ayrıca Samsun İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Mustafa Uras’a da teşekkür ederim" dedi.