Adıyaman’da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, 1 yılda 7 kez üst geçide çıkarak atlamak istedi.

Adıyaman’da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, 1 yılda 7 kez üst geçide çıkarak atlamak istedi.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde yaşayan ve psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Aydın D. (23), 2022 yılı içerisinde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide 7 kez çıkarak intihar etmek istedi. Üst geçide her çıkışında polis ekiplerince ikna edilerek indirilen Aydın D., 7 çıkışında olay yerine gelen sağlık ekiplerince ikna edilerek üst geçitten indirildi. 1 yıl içerisinde 7 defa üst geçide çıkan Aydın D., sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aydın D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.