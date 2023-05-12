Kütahya Valisi Ali Çelik, Sağlık İçin Hareket Et Günü çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe katılarak vatandaşlara örnek oldu.

Kütahya Kent Ormanı’nda yapılan yürüyüşte, sağlıklı yaşam için harekete geçmenin önemine dikkat çekildi.

Yürüyüş sonrası açıklamaya yapan Vali Ali Çelik, sağlıklı yaşam için düzenli olarak egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaparak, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin hizmetlerinin vatandaşların yaşam kalitesini artırdığına ve sağlıklı yaşam için önemli rol oynadığına değindi.

Kütahya’da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren 4 adet Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu belirten Vali Çelik, merkezlerde 2022 yılında 7 bin 756 kişiye danışmanlık hizmeti, 28 bin 121 kişiye de sağlıklı beslenme eğitimi verildiğini söyledi.

Polikliniklerde hizmet alan vatandaşların yaşam kalitelerini artırırken, beslenme davranışları ve fiziksel aktivite durumlarının olumlu yönde ilerlediğine dikkat çeken Vali Çelik, Sağlıklı Hayat Merkezlerinden hizmet alan kişilerde 7 bin 700 kilo (7,7 ton) kilo kaybı sağlandığını kaydetti.

Vali Çelik, ayrıca 678 kişinin sağlıklı vücut ağırlığı aralığına geldiğini aktardı.

Merkez ve tüm ilçelerde obezite ve sağlıklı beslenme polikliniği hizmetinin diyetisyenler tarafından verildiğini belirten Vali Çelik, 2023 yılında da Sağlıklı Hayat Merkezlerinin vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmeye devam edeceğini vurguladı.