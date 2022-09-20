Eskişehir’de tarımsal sulama ve doğa turizmi bakımından önem taşıyan Musaözü Barajı’ndaki aktif su hacmi, kuraklığın etkisiyle geçen yıla göre 100 bin metreküp azalış göstererek 354 bin metreküpe düştü. Barajdaki doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 6 azaldı.

Eskişehir’de tarımsal sulama ve doğa turizmi bakımından önem taşıyan Musaözü Barajı’ndaki aktif su hacmi, kuraklığın etkisiyle geçen yıla göre 100 bin metreküp azalış göstererek 354 bin metreküpe düştü. Barajdaki doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 6 azaldı.

Eskişehir kent merkezine 22 kilometre mesafede bulunan Musaözü Barajı’ndaki su hacmi, kuraklığın yoğun olarak yaşanması nedeniyle son 2 yılda önemli oranda azalış gösterdi. Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre 1,44 milyon metreküp aktif hacim kapasitesine sahip olan baraj göletindeki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 100 bin metreküp azaldı. Yüzde 97’si sulama ve yüzde 3’ü taşkın koruma amacıyla kullanılan barajdaki aktif doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 6 azaldı. Geçen yıl eylül ayında 454 bin metreküp suyla yüzde 27’si dolu olan barajın, bu yıl aynı dönemde 354 bin metreküp suyla yüzde 21’i dolu durumda.

Kentte doğaseverlerin uğrak noktası olan; kamp ve balık aktiviteleri için sıklıkla tercih edilen alanlardan biri olan Musaözü Barajı’nın su seviyesindeki azalış kuraklığın etkisini gözler önüne serdi. Öte yandan, buharlaşma nedeniyle daha önce suyun kapladığı bazı alanlarda bataklık oluştu. Bataklık alanlarda görülen balıkçıllar ise dikkat çekti. Ortaya çıkan kurak manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

“Hiçbir çiftçi mağdur edilmemeye çalışılmıştır”

Konuyla ilgili DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bölge müdürlüğümüzce sulama sezonu öncesi ve sezon içerisinde alınan tedbir ve uygulamalar neticesinde özellikle kuraklığın yoğun olarak yaşandığı son 2 yılda Musaözü sulamasında hiçbir çiftçi mağdur edilmemeye çalışılmıştır. Ayrıca Eskişehir Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu tarafından 2021 ve 2022 yıllarında alınan kararlar; bölge müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Gerçekten üzücü bir durum”

Kuraklığın etkisinin hissedildiğini iklim değişikliğine karşı tedbir alınması gerektiğini kaydeden baraj göleti ziyaretçilerinden Emirhan Aydemir, “Göletteki su seviyesinin azalması gerçekten üzücü bir durum. Buraya ikinci kez geliyorum, küçükken de gelmiştim. Burayı çok seviyorum. Eskişehir’deki herkes de bilir. Böyle yerler çok değerli. Elbette korumamız lazım. Herkes için kötü bir durum, daha çok dikkat edilmesi lazım. Keşke şu anda da daha güzel durumda olsa, daha temiz kullansak. İlerleyen yıllarda da buraya sıkça gelmeyi düşünüyoruz. Burası piknik, kamp ve benzeri aktiviteler için çok uygun. Burası herkesin kolaylıkla ulaşabileceği yerde, şehir merkezine de yakın. Burada balık tutan da çok fazla” dedi.