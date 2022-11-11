Gaziantep’te yaklaşık 1 yıl önce bir banka şubesine gelerek silahlı soygun yapan şahıs, İstanbul’da yakalandı. Yakalanan şahıs, İstanbul’dan Gaziantep’e getirilerek sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep’te yaklaşık 1 yıl önce bir banka şubesine gelerek silahlı soygun yapan şahıs, İstanbul’da yakalandı. Yakalanan şahıs, İstanbul’dan Gaziantep’e getirilerek sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, 30 Aralık 2021 tarihinde, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’ndeki bir banka şubesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, silahlı ve maskeli bir şekilde bankaya gelen S.A. isimli şahıs, silahlı soygun ve yağma yaptıktan sonra banka güvenlik görevlisinin de silahını alarak olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan olayın ardından, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

Bir yıl boyunca izi sürüldü, İstanbul’da yakalandı

Şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına hız veren polis ekipleri, S.A.’nın İstanbul’da olduğunu tespit etti. Yapılan tespit sonrası, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile şahıs saklandığı adreste yakalandı. Daha sonra Gaziantep’e getirilen S.A., yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Emniyet, konu ile ilgili açıklama yaptı

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce; Şahinbey ilçemiz Tekstilkent Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir banka şubesinin, 30.12.2021 tarihinde yüzü maskeli bir şüpheli tarafından görevli personele silah göstermek suretiyle yağma edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.A. isimli şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen müşterek çalışmada saklandığı İstanbul ilinde yakalanmış, akabinde ilimize getirilerek yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.