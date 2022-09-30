Kocaeli’de dün takla atan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılıp hastanede hayatını kaybeden Emine Kul, son yolculuğuna uğurlandı. Emine Kul’un kızının 2017 yılında trafik kazası geçirdiği, kazadan dolayı önce felç geçirip sonra yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Kocaeli’de dün takla atan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılıp hastanede hayatını kaybeden Emine Kul, son yolculuğuna uğurlandı. Emine Kul’un kızının 2017 yılında trafik kazası geçirdiği, kazadan dolayı önce felç geçirip sonra yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Sivritepe Mevki 683. Sokak’ta meydana geldi. İsmail A. (73) idaresindeki 34 NE 1605 plakalı BMW marka otomobil, rampadan inerken fren arızası neticesinde taklalar atarak yola uçtu. Aracın içerisinde sıkışan İsmail A. ve Emine Kul (54), itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 3 çocuk annesi Emine Kul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emine Kul’un cenazesi, Gölcük Erbaş Cami’de kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Emine Kul’un yakınlarının yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

Öte yandan, Emine Kul’un kızı Yasemin Kul’un da kaza kurbanı olduğu ortaya çıktı. 2017 yılında 22 yaşındayken kaza geçiren Yasemin’in, 4 yıl felçli kaldıktan sonra 2021 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.