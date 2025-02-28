Düzce Üniversitesi tarafından valilik, belediye ve TOBBUYUM iş birliğinde, ülkemizin önde gelen savunma sanayi ve uzay teknolojileri şirketleri paydaşlığında düzenlenen 1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu başladı.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Bulut, uzay hukuku ve uzay teknolojileri gibi stratejik öneme sahip iki konuyu konuşmak üzere bir araya geldiklerini ifade ederek sözlerine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin, Milli Uzay Programı’nı açıklayarak uzayda güçlü bir oyuncu olma yolunda kararlı adımlar attığını belirten Doç. Dr. Murat Bulut, Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması, yerli uydu projeleri ve Ay misyonu gibi çalışmaların, bu alandaki vizyonun en somut göstergeleri olduğunu dillendirdi.

"Öncü olmayı amaçladık"

Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu’nu iki yılda bir düzenlemek istediklerini belirten Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, uzay ve hukuk alanındaki uzmanları bir araya getirerek öncü olmayı amaçladıklarını dile getirdi. 70’i hukuk, 30’u uzay teknolojisi olmak üzere toplam 100 bilimsel bildirinin paylaşılacağını söyleyen Sözbir, "Uzay çalışmaları, teknolojileri bugün stratejik bir güç haline gelmiştir. Ekipmanından alt sistemine, uyduya ve fırlatma teknolojilerine sahipseniz o kadar güçlüsünüz. Türkiye Uzay Vatan’a sahiptir. Uzay Vatan’da güçlüdür" şeklinde konuştu.

"Türkiye bu teknolojiye sahip"

Uzay çalışmalarının yüksek teknoloji gerektirdiğine ve ülkemizin bu teknolojiye sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Nedim Sözbir, "Sempozyumun, bilimsel iş birliklerini geliştireceğine, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olacağına, ülkemizin uzay hukukuna ve teknolojilerine katkı sağlayacağına; bilim insanlarımızın yanı sıra genç araştırmacılar ve öğrencilerimiz için önemli fırsatlar oluşturacağına inanıyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"Uzay hukuku ve teknolojileri alanında ilk"

Düzce Valisi Selçuk Aslan, ülkemizde uzay hukuku ve teknolojileri alanında ilk kez uluslararası bir sempozyumun Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor olmasından büyük kıvanç duyduğunu ifade etti. Sanayi İnkılabında geride kalan ve geç dahil olan ülkemizin, el birliği içerisinde, sıkı ve disiplinli çalışarak bu farkı kapattığına işaret eden Selçuk Aslan, teknolojide dışa bağımlılıktan üretim yapar hale gelen ülkemizin ufkunun yer küreyle sınırlı olmadığını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, sunduğu motivasyon, fiziki ve maddi imkanlarla ülkemizin bu noktalara geldiğinin altını çizen Vali Aslan, Türk milletinin yeniden hak ettiği yere ulaşacağını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış ve protokol konuşmalarının sonrasında programın panel bölümüne geçildi. 1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu’nun ilk günü, dördüncü panelin ardından plaket ve hediye takdimiyle sona erdi.