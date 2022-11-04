Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl ilki düzenlenen 1. Uluslararası Tarsus Festival’nde 27 ülkeden 350’den fazla konuğu ağırlayacaklarını belirterek, "Ülkemizin farklı bölgelerinde ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılarımızı, yazarlarımızı davet ettik. Çok sayıda yurttaşımızın katılacağı bir festival havası oluşturmaya çalıştık” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl ilki düzenlenen 1. Uluslararası Tarsus Festival’nde 27 ülkeden 350’den fazla konuğu ağırlayacaklarını belirterek, "Ülkemizin farklı bölgelerinde ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılarımızı, yazarlarımızı davet ettik. Çok sayıda yurttaşımızın katılacağı bir festival havası oluşturmaya çalıştık” dedi.

Seçer, Uluslararası Tarsus Festivali dolayısıyla Kleopatra Kapısı önünden bir televizyon programına katıldı. Hava eğitimi sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir ve Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan’a rahmet dileyen Başkan Seçer, “3 gün boyunca devam edecek olan festivalimiz başladı fakat konserler, dans ve müzik gösterileri gibi etkinliklerimizi bugün kaldırdık” diye konuştu.

Tarsus’un muazzam bir tarihi ve kültürel birikimi olan topraklar üzerinde yer aldığını ifade eden Seçer, “Farklı semavi dinlere mensup insanlar açısından Tarsus önemli bir şehir. Biz bu değerlerin farkındayız ama bunun farkına herkes varsın istiyoruz. Onun için festivallerin tanıtım ve farkındalık oluşturmada önemli bir etken olduğu düşüncesiyle ‘1. Uluslararası Tarsus Festivali’ni yaptık” şeklinde konuştu.

Tarsus’un değerlerinin tanınması için merkezi hükümet desteği gerektiğinin de altını çizen Başkan Seçer, Türkiye’nin cirosuna en fazla katkı yapan illerin başında Mersin gelmesine rağmen, yatırım oranlarında 21. veya 22. olmasının üzücü olduğunu söyledi.

“Metro çalışmaları kendi öz kaynaklarımızla yürüyor”

Başkan Seçer, hayata geçirmeyi planladıkları ve bu bölgede cumhuriyet tarihinin en büyük toplu taşıma yatırımlarından birisi olan metro projesinin, Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alındığını ve ihalesinin yapıldığını, temelinin atıldığını, fakat herhangi bir hazine garantisi de istenmemesine rağmen imzanın bir türlü atılmadığını ifade ederek, şu an metro projesinde devam eden çalışmaların maliyetinin, belediyenin tamamen kendi öz kaynaklarıyla karşılandığını söyledi.