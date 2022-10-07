Menemen Belediyesi’nin düzenlendiği 1. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nin açılışını yapıldı. 18 farklı ülkeden festivale gelen çömlek ustaları, tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 6 bin yıldır çömlekçiliğin kalbinin Menemen’de attığını ve ustaların çömlek sanatını gelecek nesillere aktarmak için mücadele verdiklerini belirterek, “Bizler de onların bu mücadelesinde destek olmak ve Menemen çömlekçiliğini tanıtmak, ülke ekonomimize bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için uluslararası alanda geniş kitlelere ulaşabilmek için 1. Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimizi gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Menemen Belediyesi’nin düzenlendiği 1. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nin açılışını yapıldı. 18 farklı ülkeden festivale gelen çömlek ustaları, tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 6 bin yıldır çömlekçiliğin kalbinin Menemen’de attığını ve ustaların çömlek sanatını gelecek nesillere aktarmak için mücadele verdiklerini belirterek, “Bizler de onların bu mücadelesinde destek olmak ve Menemen çömlekçiliğini tanıtmak, ülke ekonomimize bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için uluslararası alanda geniş kitlelere ulaşabilmek için 1. Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimizi gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Menemen Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, kapılarını açtı. 9 Ekim’e kadar sürecek olan festivalin açılışı kortej yürüyüşüyle yapıldı. Açılışa, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Menemen Şehir Parkı’nda kurulan festival alanını gezen protokol, daha sonra 18 ülkeden gelen çömlek ustalarının da yardımıyla tezgah başına geçerek çömlek yaptı.

“Çömlekçiliğin kalbi 6 bin yıldır Menemen’de atıyor”

Festivalin açılışında konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Menemen çömlekçiliği bugün dünyayı ağırlıyor. Böyle bir festival gerçekleştiriyor olmanın heyecanını ve sevincini kalpten hissediyoruz. Çömlekçiliğin kalbi 6 bin yıldır Menemen’de atıyor. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu sanat kuşaktan kuşağa aktarılarak hünerli ustaların elinde gelişip şekillenerek bugün Menemen’in simgesi haline gelmiştir. Ustalarımız atalarından devraldıkları bu kıymetli geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için mücadele veriyorlar. Bizler de onların bu mücadelesinde destek olmak ve Menemen çömlekçiliğini tanıtmak, ülke ekonomimize bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için uluslararası alanda geniş kitlelere ulaşabilmek için 1. Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün Menemen, çömlekçiliği tüm dünyada bilinen, sektöre bayraktarlık eden bir kent haline gelmiştir. Festivalimizin onur konuğu ülkemiz İtalya, özel konuklarımız ise Aydın, Manisa ve Eskişehir’de bu sanata gönül vermiş hanımefendilerimizdir. Toplam 18 ülkeden çömlek ustaları festivalimize katılımlarıyla bizleri şereflendirdiler. Yıllardır yapılagelen ulusal ya da uluslararası çömlek festivallerinden daha görkemli ve etkileyici bir festivali güzel ilçemizde hep birlikte icra ediyor olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. Pehlivan, konuşmasının sonunda ise tüm İslam aleminin ve Menemenlerinin Mevlit Kandili’ni kutladı.

“Bugüne kadar böylesine önemli bir sanata hiçbir emek gösterilmemiş olması çok büyük bir kayıp”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise festivalin hayırlı olmasını dileyerek, “Böylesine önemli bir sanat kuşaktan kuşağa aktarılarak, ustaların elinde gelişip şekillenerek, bugün güzide ilçemiz Menemen’in simgesi konumunda gelmiştir. Sanatkar ustalarımızın bu geleneği gelecek nesillere aktarması için mücadele eden herkesi tebrik ediyorum. Menemen çömlekçiliğini ve ilçemizi tanıtmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, uluslararası alanda geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için bu önemli çalışmaya imza atan belediye başkanımız Aydın Pehlivan’a teşekkürü bir borç bilirim. Bugüne kadar böylesine önemli bir sanata hiçbir emek gösterilmemiş olması da Menemen ve İzmir adına çok büyük bir kayıp ve sanatçılarımızın emeğine de saygısızlıktır. Bu festivalimizle birlikte Menemen, çömlekçilikte adını dünyada söz ettirecektir” diye konuştu.

“Menemen’imizin tüm değerleri bütün dünyayla paylaşılmış olacak”

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da çok önemli bir festival gerçekleştirildiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Çok geç kalınmış bir festivalin birincisine şahitlik ediyoruz. Tarihi 6 bin yılı bulan bir sanata bugüne kadar sahip çıkılmamış. Bu yüzden bunu festivale dönüştürdüğü için belediye başkanımıza ve ekibine bir kez en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Menemen çok tarihi bir şehir ama uluslararası düzeyde tanıtımı yapılmamış. İşte bu festivalle Menemenimizin tüm değerleri bütün dünyayla paylaşılmış olacak. Festivalimizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.”