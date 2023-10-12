Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu geniş bir katılımla başladı.

“Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma için Egzersiz ve Spor” teması ile düzenlenen I. Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda açılış töreni ile başladı.

Sempozyum açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Bugünlerde ileride emekli olduğumda ne yapacağımı düşünüyorum. Tabii ki sağlıklı bir yaşam için hayat boyu yaşa uygun egzersiz ve spor yapmanın önemi tartışılmaz. Sempozyum boyunca bu konu üzerinde çok geniş durulacağını düşünüyorum. Sempozyum sonunda önemli bilimsel yayınlar çıkacağına inanıyorum. Öğrenci arkadaşlarıma özellikle bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor ve tüm katılımcılar için verimli bir sempozyum olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Alana Akdeniz’den büyük katkı

Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın öneminin yaşlı nüfus artışı göz önüne alınarak değerlendirildiğinde çok daha iyi anlaşılacağını söyleyen Spor Bilimleri Dekanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop da, “Spor Bilimleri Fakültesinde yaşlılarda sporla ilgili ilk çalışmalar 2000’li yılların başlarında gerçekleşti. Derslere müfredat olarak eklenerek, bilimsel araştırmalarla, panellerle ya da sosyal sorumluluk projeleri ile bu çalışmaları yürüttük ve bu süreç içerisinde bir bilgi birikimi oluştu. Aslında bu alanda ve Türkiye’de yaşlılarda egzersiz ve spor alanında çalışan bilim insanlarının çoğu bu süreçte Akdeniz Üniversitesi kökenli akademisyenlerdi. Günümüze kadar yapılan çalışmalar alanda büyük bir bilgi birikimi de oluşturdu” dedi.

30. kuruluş yılı gururu

Spor Bilimleri Fakültesinin 30. kuruluş yılı dolayısıyla gururlu olduklarını ifade eden Dekan Aktop, “Şu anda müthiş bir heyecan ve mutluluk içerisindeyim. Fakültemizin 30. kuruluş yılı ve bu vesileyle burada 30 yıllık süreçteki mihenk taşları hocalarımızla, ustalarımızla bu süreçte bu kültürü aldığımız değerlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu benim bir hayalimdi ve şu an gerçekleştiğini görmek çok büyük mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Sempozyumda yaşlılarımız için çareler arıyoruz

Üretgen Bilge Yaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Cengiz Çöpelli ise, “Yaşlanan toplumun sağlık, bakım, korunma ve barınma harcamalarının toplumun sırtına yük olarak binmemesi için devletimiz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerimiz çalışmalar yapmaktadır. Yaşlı insanların yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi için çözümler aramakta tedbirler almaktadır. Bugünleri gerçekleştiren ve geleceği gerçekleştirmek üzere görevini gençlere bırakacak yaşlıların toplumda hak ettikleri yeri ve değeri alması, hayat kalitelerinin artırılması, hak ettikleri yaşam konforunda yaşayabilmeleri için çareler arayacağımız sempozyumumuzun hayırlı ve verimli geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Sempozyum üç gün sürecek

Sempozyumda egzersiz ve spor bilimlerinde bu yaş grubuna özgü son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri değerlendirmek amaçlanırken Hareket ve Antrenman, Sporda Sağlık, Sporda Psikososyal, Antrenman ve Egzersizde Yeni Yaklaşımlar başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek olan sempozyumda ayrıca ‘65+ Fitness Eğitmenliği Sertifika Programı’ ile ileri yaş grubuna yönelik eğitmenlik yapan katılımcılar için bir sertifika programı da gerçekleştirilecek.

I. Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Üretken Bilge Yaşlılar Derneği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi desteği ile organize edildi.

Sempozyuma; Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, Üretgen Bilge Yaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Cengiz Çöpelli, Sempozyum konuşmacıları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende Spor Bilimleri Fakültesi’nin kurucu müdürlerine, akademisyenlerine ve sempozyumu destekleyen kuruluşların temsilcilerine plaket takdimi de gerçekleştirildi.