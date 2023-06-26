HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kurulan hayvan pazarının gözdesi olan 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki ‘Paşa’ isimli boğa alıcısını bekliyor.

Yüksekova’da kurulan kurban satış yerinde pazarlıklar başladı. Kurban pazarının gözdesi ise bir tonun üzerinde ağırlığa sahip olan ’Paşa’ oldu. Yüksekova’da 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki ’Paşa’ isimli boğa, pazarda herkesin ilgi odağı oldu.

Şarole cinsi olan ’Paşa’nın sahibi Bahattin Kandaş, "Paşa, pazarın en büyük hayvanıdır. Bir yaşındayken aldım ve dört yıldır besliyorum. Canlı olarak 1 ton 100 kilogram geliyor. Ortalama 550 ile 600 kilo et verecek. Paşa evimizin gözdesidir. Eskiden 30-40 bin liraya satacağımız Paşa’ya şu an 120 bin lira istiyoruz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Bereketini görsün inşallah" dedi.