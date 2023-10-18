1. Tepebaşı Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali çerçevesinde ‘Sibel’ filminin gösterimi ve filmin başrol oyuncusu Damla Sönmez’in söyleşisi gerçekleştirildi. Sönmez’in ardından ise usta sanatçı Ayla Algan sevenleri ile bir araya gelerek kitabını imzaladı.

Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ile Uçan Süpürge Vakfı iş birliği ile düzenlenen 1. Tepebaşı Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali kapsamında birbirinden değerli filmler ve ünlü isimler ile söyleşiler, Eskişehirliler ile buluşuyor.Festivalin ikinci gününde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde ‘Sibel’ filminin gösterimi ve söyleşisi yapıldı. Film gösterimi ve söyleşiye Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Halime Güner, meclis üyeleri ve sinemaseverler katıldı.

“Umarım festivalin 20’nci yılını da görürüz”

İlgiyle izlenen filmin ardından ise moderatörlüğünü Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Halime Güner yaptığı ‘Sibel’ filminin başrol oyuncusu Damla Sönmez ile söyleşi gerçekleştirildi. Sönmez, “Umarım 1. Tepebaşı Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nin 10’uncu, 20’nci yılını görürüz ve bu günleri konuşuruz” diyerek Sibel filminin senaryo sürecinde, mekan seçiminde ve birçok hazırlık aşamasında kendisinin de yer aldığını anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

‘Suda Kadın İzleri’ performansı sergilendi

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) tarafından ‘Suda Kadın İzleri’ isimli Ebru sanatı performansı sergilendi. Müzik eşliğinde gerçekleşen performansta Ebru Sanatçısı Ruken Turhan gösterisini gerçekleştirirken, Münevver Gamze Telli’nin seslendirdiği parçalara Pelin Sezer arp ile eşlik etti. ETOS Başkanı Nihal Bağcı, “Böylesine güzel ve özel festivali şehrimize kazandırdığı için başta Tepebaşı Belediye başkanımız Sayın Ahmet Ataç’a, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar’a ve tabi ki Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Halime Güner’e teşekkür ederiz. Kadınların gücünü hep birlikte görüyoruz” dedi.

Usta sanatçı Ayla Algan hayranları için kitabını imzaladı

Festivalde Cumhuriyetin 100’üncü yılı onur ödülünü alan usta sanatçı Ayla Algan, gerçekleştirdiği söyleşide “Eskişehir benim için eskiden gelip gittiğim bir şehir. Böyle gittikçe kocaman kocaman oldu. Tepebaşı Belediye Başkanı ne kadar güzel yakışıyor böyle sanatsal oluşuma, aydınlatıyor bizi. Çok tebrik ederim, çok iyi durumdasınız” dedi. Algan, söyleşisinin ardından ise yazmış olduğu kitabını sevenleri için imzaladı.

‘Bilim Sanat Kadın’ söyleşisi gerçekleştirildi

Kitap imzanın ardından ise Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi tarafından ‘Bilim Sanat Kadın’ isimli söyleşi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü dernek 2. Başkanı Aynur Saraç’ın yaptığı söyleşiye Doç. Dr. Gülseli Naymansoy, Prof. Dr. Gizem Uğurlu ve Nilgün Temel konuşmacı olarak katıldı. Naymansoy, bilimde kadın ve Eskişehir konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Uğurlu, kadınların sinema endüstrisindeki temsiliyeti hakkında bilgi verirken Temel de ‘Alice Harikalar Kentinde’ isimli fotoğraf gösterisini katılımcılara sundu.

İkinci gün konserle tamamlandı

Festivalin ikinci günü ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi üyelerinden oluşan ‘Hayattan Sesler Korosu’ konseri ile sona erdi. Koro birbirinden güzel eserleri katılımcılar için seslendirdi.