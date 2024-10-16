Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ‘1. Sultanbeyli Memleket Günleri’ni başlatacaklarını açıkladı. Sultanbeyli’nin, ülkemizin pek çok farklı bölgesinden kültürel zenginliğe ev sahipliği yaptığını vurgulayan Tombaş, “Bu yıl, ilkini gerçekleştireceğimiz Sultanbeyli Memleket Günleri artık bir gelenek olacak. Şehirlerimizin tarihi ve kültürel değerlerini, geleneksel ürünlerini, yöresel lezzetlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. 19 Ekim-3 Kasım tarihlerinde tüm vatandaşlarımızı bekleriz” dedi.

Sultanbeyli Memleket Günleri başlıyor. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaştarafından başlatılan ve bu yıl ilki gerçekleştirilecek Sultanbeyli Memleket Günleri; dolu dolu etkinlik takvimi, zengin kültürel çeşitliliği ve yöresel aktiviteleriyle adeta bir kültür şölenine ev sahipliği yapacak.

Sultanbeyli, kültür şölenine ev sahipliği yapacak

Memleket Günleri’nin ilçenin kültürel dokusuna renk katacağını söyleyen Başkan Tombaş, “Sultanbeyli’miz bir kültür mozaiği. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız ilçemizde ikâmet ediyor. Bu vesileyle her kültürle etkileşime girecek; yörelerin lezzetlerini, örf ve geleneklerini yakından görmüş olacağız. Kardeşlik bağlarımızın daha da perçinlenmesine katkı sunacak Memleket Günleri programımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Açılış programı 19 Ekim’de

19- Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında Sultanbeyli Meydan’da düzenlenecek program, yörelerin kültürel zenginliklerini İstanbullularla buluşturacak. Ayrıca yöresel lezzetlerden kültürel değerlere birçok ilin tanıtımı yapılacak. Her il derneği belirli günlerde yöresel oyunlar, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Memleket Günleri Açılış Programı ise 19 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

16 gün sürecek etkinlikte pek çok il derneğinin stantları yer alacak. Ayrıca her il derneği, belirli günlerde özel etkinlik düzenleyecek. İl derneklerinin özel etkinlik takvimi ise şu şekilde:

19 Ekim: Erzurumlular Derneği (19.00-23.00)

20 Ekim: Ağrılılar Derneği (14.00)

21 Ekim: Samsun Derneği, Çankırı Derneği (19.00-23.00)

22 Ekim: Kastamonulular Derneği (19.00-23.00)

23 Ekim: Van Derneği (19.00-21.00) Bitlis Derneği, (21.00- 23.00)

24 Ekim: Tokat Derneği, Yozgat Derneği (19.00-23.00)

25 Ekim: Amasyalılar Derneği (19.00-23.00)

26 Ekim: Ordulular Derneği (19.00-23.00)

27 Ekim: Bingöllüler Derneği (19.00-23.00)

28 Ekim: Artvin Derneği (19.00-21.00) Malatyalılar Derneği (21.00-23.00)

29 Ekim: Gümüşhane Derneği, Bayburt Derneği (19.00-23.00)

30 Ekim: Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri (19.00-23.00)

31 Ekim: Giresunlular Derneği (19.00-23.00)

1 Kasım: Trabzonlular Derneği (19.00-23.00)

2 Kasım: Sivaslılar Derneği (19.00-23.00)

3 Kasım: Sinoplular Derneği (19.00-23.00)