İzmir’in Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda dilenen yaşlı bir kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Kadın, üzerindeki parayı zabıta ekiplerine verirken, yapılan sayımda 255 lira para olduğu ortaya çıktı. Yaşlı dilencinin paraları 1 saat içerisinde topladığını söylediği öğrenildi.

İzmir’de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinden 255 lira nakit para çıktı. Dilencinin, parayı 1 saat içerisinde topladığını söylediği öğrenildi.

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