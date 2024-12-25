Afyonkarahisar’a bağlı Emirdağ ilçesinde Tapu Müdürü Mecit Kaya vatandaşlara yönelik tapu ve kadastro konusunda yaptığı açıklamada 1 Ocak 2025’ten itibaren eski tip kimliklerle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyeceğini kaydetti.

Kaya, yaptığı bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada tapu konusunun önemine dikkat çekti. Kaya, “Vatandaşlar, tapu müdürlüğüne gitmeden önce tapu ile ilgili işlemleri kolaylaştırmak için, eski tip kimliklerini değiştirmeleri gerekir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi. Çipli kimlik kartları, gayrimenkul alım-satımı, mirasa dayalı tapu işlemleri, mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemlerinin yapılmasında kullanılacak. Bu uygulama hem işlem hızını artıracak hem de sahteciliğin önüne geçilmesine yardımcı olacak. Yeni tip kimliğe geçmeyenler 1 Ocak 2025’ten itibaren eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek. Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık’a kadar değiştirilmesi gerekiyor’’ dedi.