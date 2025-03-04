Basın İlan Kurumu'nun son genel kurulunda kararı alınan gazetelerin asgari satış fiyatları ile ilgili karara ilişkin Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ndeki değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.BURSA (İGFA) - Basın İlan Kurumu'nun Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu, son genel kurulunda yazılı basın sektöründeki maliyetleri dikkate alarak gazetelerin asgari satış fiyatlarında düzenlemeye gitmişti.

Buna göre Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 43. maddesinde belirtilen asgari satış fiyatı; yerel ve bölgesel gazeteler için 4 TL’den 5 TL’ye, yaygın gazeteler için de 6 TL’den 15 TL’ye yükseltildi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu değişiklik kararı 1 Nisan 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.