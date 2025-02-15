Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Şubat’ta Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenmesi planlanan 1. Niobe Edebiyat Sanat Söyleşileri, Can Bonomo’nun rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Tuğrul Keskin ile müzisyen, şair ve yazar Can Bonomo’yu Manisalılarla buluşturmayı planladığı "1. Niobe Edebiyat Sanat Söyleşileri" programı, Bonomo’nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle iptal edildi. Can Bonomo, etkinlikte edebiyat serüvenini ve son romanını paylaşmayı planlıyordu. Moderatörlüğünü Tuğrul Keskin’in yapacağı söyleşide, Bonomo’nun eserlerinin ortaya çıkış süreci ve ilham kaynakları ele alınacaktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Can Bonomo’ya acil şifalar dilerken etkinliğin ilerleyen tarihlerde yeniden düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.