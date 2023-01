Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilen “1 Milyon Kitap” projesinin ilk kurumsal destekçisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin İstanbul’daki dayanışma gecesine katıldı. Başkan Tunç Soyer’e teşekkür plaketini veren Prof. Dr. Şirin, en umutsuz anında kendisine “Yanınızdayız” diyerek destek olan Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti. Başkan Soyer ise projenin tüm destekçilerine teşekkür ederek, “İyiliğin ne kadar bulaşıcı olduğunu gördük” dedi.

“1 Milyon Kitap” projesinin ilk kurumsal destekçisi olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin dayanışma gecesinde teşekkür plaketi aldı. İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezinde düzenlenen geceye Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, siyaset dünyasının temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda destekçi katıldı. Gecede “1 Milyon Kitap Projesi”nin destekçilerine plaketleri verildi. Plaketini Prof. Dr. Selçuk Şirin’den alan Başkan Tunç Soyer, “İnsanların vicdanının derinliği akıllarının derinliği kadardır. Ben burada vicdan ve akıl sahibi herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iyilik hareketi ve üstelik bulaşıcı. Birbirimizden haberdar olmadığımız birçok insan aynı harekete destek vermişiz. Bugün onun farkına vardık. İyiliğin ne kadar bulaşıcı olduğunu gördük. Kahramanımız Selçuk Hoca’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Cumhuriyet bize eşitlik ilkesini tanımış bir rejim”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Biz gerçekten ülkemizin birçok gelişmiş ülkeyle olan yarışında maça geriden başlıyoruz. Açığı kapatmak içinde bir mücadele içine giriyoruz. Halbuki genetiğinde yeteneği bol bir millet olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet bize eşitlik ilkesini tanımış bir rejim. Aslında bütün zorluklara rağmen eşitlik çıtasını yukarı taşımak için çok erdemli bir süreci bize yaşattı. Ülkemizin her noktasında çarpanı büyüterek hocamıza katkı sunacağız. Çocuklarımızın hepsi eşit bir şekilde ülkemizin geleceğinde var olsunlar” sözlerine yer verdi.

“Desteği artıracağız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise “Özellikle kırsalda eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından bu proje çok önemli. Belediyelerin de farklı çalışmaları alıyor. Buraya gelmemin bir yararı oldu. Size verdiğim desteğin yetersiz olduğunu gördüm daha fazla destek olacağım” dedi.

“Tunç Soyer ilk karşılaşmamızda ilk destekçimiz oldu”

Projenin mimarı Prof. Dr. Selçuk Şirin, konuşmasında Başkan Soyer’e teşekkür etti. Şirin, “İlk başta her şey çok kolay görünüyordu ama sosyal medyada ’Selçuk Hoca paraları toplayıp New York’ta harcıyor’ dendi. Bunları gördükçe buradaki insanlara dayandım. Her birinizin bu projeye desteği olduğu için buradasınız. ’Hayatta bu işi başaramayız’ dediğimiz anda biriniz çıktınız ’Hocam yanındayız’ dediniz. Bir kişiyi burada ayırmak istiyorum. Tunç Bey’le ilk defa tanıştım, bugün ikinci karşılaşmamız. Bir defa kahve içmeye gittim, anlattım. Projede kurumsal hiçbir desteğimiz yoktu. ’Hocam biz de yapalım’ dedi. Böyle böyle yavaş yavaş büyüdük” ifadelerini kullandı.

Sanatçılar 1 milyon kitap için sahnede

Protokolün ardından projenin destekçilerine plaketler takdim edildi. Komedyen Cem Yılmaz, gazeteci Cüneyt Özdemir, Candaş Tolga Işık, tiyatrocu Kaan Sekban plaket alan isimler arasında yer aldı.

Ressam Devrim Erbil’in eserleri umut oldu

Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilen projeyle Türkiye’de her yıl dünyaya gelen yaklaşık 1.3 milyon çocuk için 1 milyon kitap hedeflendi. Araştırmalara göre Türkiye’de doğan çocukların yaklaşık yüzde 80’i kitap olmayan bir eve gözlerini açıyor. "1 Milyon Kitap Projesi", doğar doğmaz tüm çocukların kitaplarla buluşması amacıyla başlatıldı. ’1 Milyon Kitap’, Türkiye’de çocuklara doğumdan itibaren kitap okumanın önemini anlatmak ve evinde kitap olmayan çocuklara ilk kitaplarını hediye etmek hedefiyle başarıya ulaşan sosyal proje oldu. Projeye Ressam Devrim Erbil, daha fazla çocuğun ilk kütüphanesini kurmak için 150 adet eserini bağışladı. Erbil, 1 Milyon Kitap Projesi’ne 150 adet imzalı, serigrafi baskı bağışladı. 1 Milyon Kitap için özel olarak hazırlanan eserlerin satın alınarak hem ihtiyacı olan çocuklara ücretsiz kitap ulaştırmasına katkı sağladı.