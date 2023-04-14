Üç aylık ihracatının yüzde 74’ü üç ürün grubunda kümelenen AKMİB, en yüksek dış satım değerlerini Hollanda, İspanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) pazarlarında elde etti. 2023 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin 7,42 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatına yüzde 12,1 oranında destek veren AKMİB, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı 8 Birlik arasında yine ilk sırada yer almayı başardı.

Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu pazarlarında etkin olan AKMİB’in 2023 yılı ilk çeyreğinde en fazla ihracat yaptığı ülkeler değerlendirildiğinde 109,1 milyon dolar değer ile Hollanda birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 74,5 milyon dolar değer ile İspanya ikinci sırada, 67,5 milyon dolar değer ile KKTC üçüncü sırada takip etti. Söz konusu dönemde AKMİB’in ihracat hacmini en fazla artırdığı ülkeler incelendiğinde ilk üç sırada Togo, Gürcistan ve Rusya pazarları yer aldı. AKMİB, Togo’ya yüzde 26 bin 674 artış ile 15,2 milyon dolarlık, Gürcistan’a yüzde 329 artışla 19,5 milyon dolarlık, Rusya’ya yüzde 209 artışla 19,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AKMİB bu dönemde Malta ve Yunanistan pazarlarında da anlamlı ihracat artışlarına imza attı.



2023 yılının ilk çeyreğinde 1 milyon 608 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren AKMİB’in ihracatını mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar domine etti. Bölge ihracatının yüzde 74’ünü oluşturan bu ürün gruplarında 425,4 milyon dolar değer ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar birinci sırada, 170,7 milyon dolar değer ile plastikler ve mamulleri ikinci sırada, 99,7 milyon dolar değer ile anorganik kimyasallar üçüncü sırada yer aldı.

Petrokimya ürünleri başta olmak üzere plastik, boya, kauçuk, temizlik ürünleri, kozmetik, ilaç, gübre, organik ve anorganik kimyasallar, medikal ürünler ile geniş bir alt sektör yelpazesine sahip olan kimya sektörünün, sanayi ve tarımsal üretimin lokomotifi olduğunu kaydeden AKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, nisan ayı itibarıyla elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimlerin üretim maliyetlerine ve dolayısıyla ihracata olumlu yansıyacağını söyledi.

Yüksek enerji fiyatlarının üretimde sürdürülebilirliği zorlaştırdığını kaydeden Başkan Saadettin Çağan, “Girdi maliyetleri içinde en büyük payı elektrik ve doğal gaz tüketimleri alıyor. Bu iki kalemde yapılan indirim özellikle Uzak Doğu ülkelerine karşı küresel pazarlardaki rekabetçiliğimize destek verecektir. En büyük beklentimiz bu sürecin devam etmesi ve enerji fiyatlarının makul seviyelere gerilemesidir. Diğer yandan düşük kur seviyesi uluslararası alanda rekabetçiliğimizi olumsuz etkiliyor. Krediye ulaşımda da sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sorunların ortadan kaldırılması halinde ihracat rakamlarımızın daha da artacağını belirtmek isterim” diye konuştu.