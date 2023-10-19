Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü’nün büyük önem atfettiği ulaşım sistemlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi ve teşvikinin sağlanması için hazırlanan SKUP Projesi rekor bir hibe ile uygulamaya başladı, projenin açılış toplantısı Düzce’de yapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir içi ulaşım sistemlerinin yenilenebilir enerji kaynaklı hale getirilmesi ve çevreci ulaşım türlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla Türkiye’deki aynı ölçekli belediyeler arasında örnek teşkil edecek bir çalışmayı başlattı.

Avrupa Birliği’nden destekli Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) projesi için Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonundan 1 Milyon 240 Bin Euro hibe almaya hak kazandı. Açılış toplantısı Başkan Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde yapılan proje ile Düzce Belediyesi, niteliği ve hibe tutarı bakımından büyükşehir olmayan 51 il belediyesi içinde ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün girişimleri ile 3 yıl önce sil baştan yenilenen şehir içi ulaşım sistemleri ve Ulaşım Master Planı başarılı şekilde uygulanırken Düzce ölçeğinde birçok şehre örnek teşkil etmesinin yanı sıra uluslar arası boyutta da kabul görmüş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere farklı ülkelerden de yakından incelenmişti. Kentsel hareketliliğin önemli bir parçası olan toplu ulaşımın yanı sıra Düzce’de sürdürülebilir kentsel hareketlilik sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda Avrupa Birliği destekli hibe fonlarının takip edilmesi önemli bir toplantı ile sonuca bir adım daha yaklaştı.

Başkan Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde düzenlenen proje açılış toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Tijen İğci, AB Delegasyonu Ulaştırma ve Sivil Koruma Program Yöneticisi Akif Türkel misafir olurken AB Proje Ofisi ekipleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgili personelleri de toplantıda hazır bulundu.

Proje açılış toplantısı yapıldı

Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi bünyesinde hazırlanan başvuru ve sonrasındaki süreçte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden temsilciler, Başkan Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde bir araya geldi. Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) proje açılış toplantısında bir araya gelen taraflar Düzce’de uygulanacak yeni kentsel hareketlilik planları ve ulaşımda erişilebilirliği konuştu.

Projenin niteliği ve hibenin miktarı bakımından Türkiye genelinde büyükşehir olmayan 51 il arasında Düzce ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Projenin açılış toplantısında süreç hakkında bilgiler aktaran Faruk Özlü, AB destekli çalışmanın, şehir içi ulaşım sistemlerinin çevreci bir donanım haline dönüştürülmesi konusunda büyük önem arz ettiğini belirterek; “Düzce’miz doğası ve yaşam alanlarıyla kendine has güzellikleri bulunan nadide şehirlerimizdendir. Bu bakir doğayı korumak için yapacağımız en önemli hamlelerden biri de ulaşım sistemlerimizi çevreci donatılarla sağlamak olacaktır. Bu bakımdan AB ve bakanlığımızın destekleri ile 51 il belediyesi içinde ilk olarak bizimle böyle bir projeye ortak oldukları için duyduğum memnuniyeti söylemeliyim” şeklinde konuştu.

“Bu proje kentsel refahı sağlamamızda önemli bir adım”

Düzce Belediyesi bünyesinde uygulanacak son yıllardaki en büyük bütçeli proje olma özelliğini taşıyan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Projesi’nin güzel sonuçlara erişebilecek bir araç olduğunu kaydeden Özlü; “SKUP, yerel yönetimler olarak bize kentsel ulaşım sistemlerini tasarlama, yapılandırma ve iyileştirme imkanı sunuyor. Bunun yanında ulaştırma sektörünün SKA da katkı sağlaması için eylem ve faaliyet odaklı, uyarlanabilir ve etkili bir araç görevi görüyor” dedi.

“Vatandaşımızın desteği ile uygulayacağımız bir çalışma”

Projenin tek amacının daha yaşanabilir, erişilebilir ve sürdürülebilir kentsel yaşamı desteklemek olduğuna vurgu yapan Başkan Faruk Özlü; “Düzce’nin sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesi için hep birlikte çalışmalıyız. Bu plan, sadece belediyemiz birimlerinin değil, tüm şehir sakinlerinin katılımını gerektiriyor. Vatandaşlarımızla birlikte bu planı geliştirecek ve uygulamaya koyacağız. Böylece kentsel yaşam kalitesini, refahı, ulaşımda erişilebilirliği, trafik güvenliğini, ulaştırma türleri arasındaki entegrasyonu, kentsel cazibeyi, sürdürülebilirliği ve çevresel kaliteyi daha da artıracağız. Bugün ilk adımını attığımız SKUP Düzce’mizi daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yer haline getirmek için büyük bir fırsat sunuyor. Hep birlikte çalışarak, Düzce’nin geleceğini birlikte inşa edeceğimize inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

Toplantının devamında projenin uygulama aşamasına geçmesi ve hibe süreçleri hakkında izlenecek yol haritası değerlendirilerek sürecin nasıl işleyeceği konusunda taraflar istişarede bulundu. Uygulamaların en kısa zamanda hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanacağı aktarıldı.