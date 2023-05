Afyonkarahisar’da bir şahsın 1 milyon 200 bin TL’ye aldığı lüks otomobil aynı gün hasmı olduğu iddia edilen şahıs tarafından kurşunlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Çay ilçesindeki bir restoran önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y., isimli şahıs hafta sonu aldığı 1 milyon 200 bin TL değerindeki 34 PR 4115 plakalı otomobille restorana yemek yemek için gitti. M.Y., araç içerisinde bulunan şahıslarla burada tartıştıktan sonra bölgeden ayrıldı. İddiaya göre, M.Y., aracıyla ilerlerken arkasından bir başka araçla yaklaşan şahıslar pompalı tüfekle otomobile ateş açtı. M.Y., ardından aracını ilçe merkezinde bir yere park ederek polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme yaparak, M.Y.’ni ifadesini adı. M.Y., ifadesinde olayı gerçekleştiren kişilerin hasımları olduğunu öne sürdü.

Ekipler ardından olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.