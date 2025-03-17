Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin yeni ulaşım aracı olacak metrobüs hattında incelemelerde bulundu. Çalışmaların takvime göre ilerlediğini belirten Alemdar, "6 kilometrelik kısmı tamamladık. Hattın yanı sıra diğer çalışmalarda eş zamanlı ilerliyor" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs hattında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Metrobüsle ulaşımda Türkiye’de ikinci şehir olacaklarını ifade eden ve yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen projede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Alemdar, hattın yaklaşık 6 kilometresinin tamamlandığını dile getirdi. Konforlu ve hızlı ulaşımı Sakaryalılar ile buluşturacaklarını belirten Alemdar, "Sakarya’yı alternatif ulaşım araçlarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz. ‘Ulaşımda Sakarya Zamanı’ diyerek birçok ulaşım projesini hayata geçiriyoruz. Şehrimize yeniden kazandırdığımız ADARAY ve proje ihalesi aşamasında bulunan raylı sistem hattı gibi şehrin ulaşım geleceğini şekillendirecek projelere imza atıyoruz. Metrobüs hattımız ile uzakları yakın edip, konforlu ve hızlı ulaşımı Sakaryalılar ile tanıştıracağız. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

"Vatandaşlarımız en kısa sürede metrobüs ulaşımına kavuşacak"

Çalışmaların eş zamanlı olarak yapıldığını aktaran Alemdar, "Millet Bahçesi ile yapımı süren Şehir Hastanesi arasında 11 istasyonda hizmet sunacak Metrobüs hattımızın devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Yol çalışmasında ekiplerimiz 6’ncı kilometredeler, geçtiğimiz günlerde hat üzerindeki durakların yapım ihalesine de çıkmıştık, aynı zamanda menfez imalatı, elektrik hatlarının taşınması gibi birçok iş eş zamanlı yürüyor. Vatandaşlarımız en kısa sürede metrobüs ulaşımına kavuşacak" diye konuştu.