Mezitli Belediyesi, Türkiye’nin en değerli ressamlarını 1. Mezitli Resim Çalıştayı çerçevesinde Mersin’de ağırlıyor.

Mezitli Belediyesi, Türkiye’nin en değerli ressamlarını 1. Mezitli Resim Çalıştayı çerçevesinde Mersin’de ağırlıyor.

Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve açtıkları sayısız sergi ve ürettikleri eserlerle Türkiye ressamlarının en önemli isimleri, 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Mezitli Down Kafede gerçekleştirdikleri çalıştay ile Mersin’de bulunan sanat camiası ve Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri ile bir araya geliyor.

Mezitli Belediyesi ile yaptığı ortak projelerle kente çok sayıda eser kazandıran ressam Melikşah Yıldırım ve Arzu Koraltan’ın organizasyonu ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret eden ressam grubu, kendilerini Mersin’de ağırladığı için teşekkür ettiler. Daha önce yaptıkları yaklaşık 40 eserin Mezitli Belediyesinin duvarlarını süslediğini ifade eden ressamlardan oluşan grup, Başkan Tarhan’a kültür ve sanatla dolu bir Mezitli’nin karşılamasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Ressamlarla birlikte çalıştayın yapılacağı Down Kafeye giden Başkan Tarhan, burada eline boya ve fırça alarak resim yaptı. Ressamlar, Başkan Tarhan’a fırçaların kullanımı, renklerin seçimi ve yapılacak resmin kompozisyonu gibi konularda bilgiler aktardı. Mersin’de bulunan tüm sanatseverleri çalıştayda bir araya gelmeye davet eden koordinatör ve ressam Melikşah Yıldırım, çalıştayda Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen ressamlarla Mersin’de bulunan ressamları, resim meraklılarını ve sanatseverleri buluşturmak istediklerini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana Mezitli’ye farklı kimlikler kazandırmak için çalıştığını dile getiren Başkan Tarhan, “Mezitli çok önemli bir noktada bulunan çağdaş bir ilçe. Biz Mezitli’mizin kültür sanat kenti olarak da anılması adına sayısız çalışma yaptık. Kültür Merkezimiz, Amfi Tiyatromuzun yanında tüm gönüllü evlerimizde tiyatrodan müziğe, görsel sanatlara çok sayıda eğitimler veriliyor, sanat grupları oluşturuluyor. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte özellikle müzik alanında çok değerli projeler gerçekleştiriyoruz. Bunların arasında elbette resim alanında yapılan çalışmalar da var. Çağdaş ve aydınlık yüzlü Mezitli halkı resim alanında da önemli çalışmalara imza atıyorlar. Değerli ressamımız Ahmet Yeşil ve yazarımız Celal Soycan ile birlikte Resim Okuma Atölyesini yine Mezitli’de yapmıştık. İnanıyorum ki çalıştayımız çok değerli bilgilerin paylaşıldığı sanatseverlerimizin buluşma noktası olacaktır. Tüm sanatsever dostlarımızı çalıştayımıza gelerek, ressamlarımızla bir arada olmaya davet ediyorum” dedi.