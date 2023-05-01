1 Mayıs Emek ve Dayanışma İşçi Bayramı Çaycuma ilçesinde Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Selüloz-İş’in ile protokolün katılımıyla coşkuyla kutlandı.

İlçenin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan programa; Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, eski CHP Milletvekili Ali İhsan Köktürk, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Şenol Cin, CHP Milletvekili adayı Cemallettin Sağtekin, STK temsilcileri katıldı.

Program öncesinde 11 il merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşu yapıldı. Ardından Eğitim-Sen adına yönetim kurulu üyesi Çağdaş Aksakal günün anlamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aksakal açıklamasında; “Merhaba; Gelecek Güzel Günlerin Yapıcıları, Var edenler, Üretenler, Merhaba Kamu Emekçileri, İşçiler, Kadınlar, Gençler. Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz 1 Mayıs Kutlu Olsun. Öğretmen Meslek Kanunu’nda yer alan ekonomik iyileştirmeler bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde yansıtılmalı, öğretmenleri ayrıştıran ve eşit işe eş çelişen her türlü uygulamaya son verilmelidir. Emekçiler olarak, işçi sınıfı olarak, kadınlar, gençler olarak özgürlük meşalesini yakıyoruz, yeni bir aydınlığa koşuyoruz. Yaşasın 1 Mayıs” dedi.

Grup konuşmaların ardından kortej eşliğinde yürüyerek il merkezinde yapılacak olan kutlamalara gitmek üzere Çaycuma’dan ayrıldı.