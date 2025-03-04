Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden 392 kişi için "hatıra ormanı" oluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgar sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapuru’nda hayatlarını kaybeden 392 kişi için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, kaybedilen her bir vatandaş için 392 ağaç dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu. Körfez İlimtepe Yolu Rose Garden mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Gençlik Meclisi Başkanı Serhan Ceylan, Engelsiz Meclisi Başkanı Nursena Akcan ve İzmit Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu tür etkinlikler hem kayıplarımıza vefa göstermek hem de gelecek nesillere değerli bir hatıra bırakmak için büyük önem taşıyor" dedi. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise "Bugün burada ağaç dikerek bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. Bu, kaybettiklerimizi anmanın ve onları yaşatmanın en güzel yollarından biri" şeklinde konuştu.

Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için gerçekleştirilen etkinlikte 392 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da teşekkür edildi.