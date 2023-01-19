Denizli’nin Buldan ilçesinde kısıtlı imkanlarla satın aldığı büküm makinesiyle sektöre giren kadın girişimci, hemcinsleri için istihdam üreten bir potansiyele ulaştı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde kısıtlı imkanlarla satın aldığı büküm makinesiyle sektöre giren kadın girişimci, hemcinsleri için istihdam üreten bir potansiyele ulaştı.

Buldanlı kadın girişimci Raziye Durnal, küçük bir büküm makinesiyle giriş yaptığı sektörde önemli bir başarıyı yakaladı. Buldan Vatan Sanayi Sitesinde peştamal, pike ve ev tekstil ürünleri bükme, yıkama, kurutma ve de ütüleme tesisi kuran Durnal, yanında birçok hemcinsini istihdam etmesinin yanı sıra 80 hanedeki ev kadınlarına da düğüm işleri vererek aile ekonomilerine katkı yapmalarını sağladı.

1 makine ile başladığı işinde bugün bir çok kadına iş verebilen bir konuma gelmiş olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Raziye Durnal, “8 yıl önce küçük bir büküm makinasıyla işe başladım. İşlerimin arttığını görünce makinalarımı çoğalttım. Devlet destekleriyle makinalarımı aldım. Müşterilerime daha iyi hizmet vermek için parça yıkama işine de girdim. Bu amaçla iki adet büyük yıkama makinası, dört kurutma makinası, bir adet büyük silindirli ütü, iki adet büyük peştamal ve pike büküm makinasını hizmete sunarak makine parkurumuzu genişlettim. Bu sayede müşterilerimin top halinde gelen ürünlerini büküp, yıkayıp, ütüleyip teslim ediyorum. Ayrıca Buldan’da seksen hanedeki ev hanımlarına düğüm, büküm ve bağlama işleri de veriyorum. Kapasitemi artırarak kadın çalışan sayımızı daha da artırmak ve Buldan ekonomisine katkı sağlamak en önemli hedefimdir. Bu hedefime ulaşmaya kararlıyım” dedi.