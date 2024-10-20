Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kütahya Gastronomi Yarışması’nın final etabı gerçekleşti. Kütahya Belediyesi bahçesinde gerçekleşen yarışmada final etabına kalan kadın yarışmacılar kendilerine verilen 90 dakikalık sürede 3 çeşit yemek yaptılar. Kütahya’nın yöresel lezzetlerinin tanıtılmasına imkan sağlayan yarışmaya birbirinden değerli konuklar ve vatandaşlar da katıldı.

Kütahya’da çok güzel karşılandığını söyleyen dünyaca ünlü Türk şef Hüseyin Özer, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. Kütahya’nın gastronomi alanındaki zenginliğine ve Osmanlı’ya dayanan tarihine dikkat çeken Türkiye’nin en ünlü şeflerinden Ayvaz Akbacak, "Kütahya gastronomisi gerçekten muazzam. Burada birçok kültürel yemek geçişi olduğuna inanıyorum. Farklı yemekler var, mesela hamur işleri çok zengin. Hayvancılığın da olmasıyla, manda kaymağı, manda sütü, manda yoğurdu, şimdi de manda sucuğunda çok iddialı olacaklarını söylüyorlar. Afyon sucukla biliniyor ama buranın manda sucuğu gerçekten muazzam olacak. Ben bir Tokatlı olarak şunu söyleyebilirim; Tokat’ın bez sucuğu vardır, onun lezzeti ve rayihası çok güzeldir. Manda sucuğunu o tada yakın buldum ve gerçekten müthiş. Ayrıca bitli helva ilgimi çekti ve hamur işinde birkaç çorba ilgimi çekti" dedi.

Kütahya’nın gastronomisinin çok güçlü olduğunu belirten Akbacak, "Kütahya, porselen, tabak, çini ile hafızalarımızda kalıyor ama biraz kaybolmuş yemeklerin gün yüzüne çıkarılması için halkımızın da destek olmasını temenni ediyorum. Türk mutfağının yelpazeleri o kadar uzunki her ilde her köyde bir hikaye var. O hikayeleri dinleyip gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yarışmanın sonunda, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci kendi elleriyle tarhana çorbası yaptı ve vatandaşlara ikram etti.