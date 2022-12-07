Uşak’ta eğlence mekanında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hayatını kaybeden kişinin vurulma anları, mekanının güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Uşak’ta eğlence mekanında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hayatını kaybeden kişinin vurulma anları, mekanının güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Cumartesi gecesi geç saatlerde İzmir - Uşak Karayolu üzerinde merkeze bağlı Kaşbelen Köyü’nde bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre eğlence mekanında M.H. ve M.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Büyüyen tartışma yerini silahlı kavgaya bırakırken M.Ç., M.H.’yi ateşli silahla vurarak yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.H.’yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan M.Ç. ve yanındaki bir arkadaşı ise Sivaslı ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yanındaki arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ağır yaralanan M.H., kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Meydana gelen olayda M.H.’nin vurulma anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’a ait binada faaliyet gösteren eğlence mekanında geçtiğimiz yıl da benzer bir silahlı kavganın yaşandığı öne sürüldü.