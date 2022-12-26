Tekirdağ’da kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazada otobüs sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ’da kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazada otobüs sürücüsü tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul’dan aldığı yolcuları Şarköy ilçesine götüren Şarköy Seyahat firmasına ait H.Y. idaresindeki 59 ACB 822 plakalı otobüs ile Seyfi Özcan idaresindeki patates yüklü 34 GTH 05 plakalı kamyon çarpışmıştı. Çarpışma sonucu ölüm ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmişti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edilirken, kazada kamyon sürücüsü Seyfi Özcan olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza neticesinde yaralanan 4 kişi ise hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs sürücüsü H.Y., çıkarıldığı mahkemede taksirle ölüme sebebiyet vermek ve yaralanmaya neden olmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.