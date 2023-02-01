Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma olayında hastanede tedavisi tamamlanan son şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma olayında hastanede tedavisi tamamlanan son şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Aralık Cumartesi gece saatlerinde Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan alkollü eğlence mekanında meydana gelmişti.

Aynı cadde üzerinde bulunan iki ayrı eğlence mekanı sahipleri ve çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesiyle birlikte silahlar çekilmişti. Mekanın içerisinde dakikalarca süren silahlı çatışmada Ahmet Toykar (21), M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli 7 kişi yaralanmış, ağır yaralanan Ahmet Toykar hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 21 şüpheliden 2’si tutuklanmıştı.

Hastanede gözaltında olan mekan sahiplerinden N.C. ise yaklaşık 1 buçuk aylık tedavisi sonrasında emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.