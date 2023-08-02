Eskişehir’de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi yakalandı.

Yeşiltepe mahallesinde yüzlerce kişiye aşure dağıtıldı Yeşiltepe mahallesinde yüzlerce kişiye aşure dağıtıldı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 1 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 1 kilo 70 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan Y.Ö. isimli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.