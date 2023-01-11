Samsun’un 6 ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 349 gram kubar esrar ile sentetik uyuşturucu madde ele geçirilerek, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun’un 6 ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 349 gram kubar esrar ile sentetik uyuşturucu madde ele geçirilerek, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Havza, İlkadım, Salıpazarı, Tekkeköy, Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde yapılan operasyonda, 12 şüpheli şahsın üst, araç, ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 1349 gram kubar esrar, 7 adet sentetik ecza, 10 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı" denildi.