5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi ve 1. Herkari Uluslararası Bilim Sanat Edebiyat Kongresi, Şemdinli turu ve kongre bildirisinin online sunumu ile sona erdi.

Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği, Hakkari Üniversitesi, Hakkari Valiliği, Yüksekova Kaymakamlığı, Çukurca Kaymakamlığı, Esendere Belediyesi, Şemdinli Belediyesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) işbirliğiyle düzenlenen “5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi ve 1. Herkari Uluslararası Bilim Sanat Edebiyat Kongresi", düzenlenen etkinliklerle sona erdi. Katılımcılar için kongrelerin 2. günü Şemdinli ilçesine gezi düzenledi.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ile AK Parti İl Başkanı Av. Zeydin Kaya’nın eşlik ettiği katılımcılar, ilçenin sembol mekanı haline dönüşen Seyirtepe’yi gezdi.

Kongre Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız, muazzam bir şekilde ağırlandıklarını dile getirerek Başkan Saklı ile Kaya’ya ilgilerinden ötürü teşekkür etti. 40 ülkeden 223’ü yabancı 422 kişinin katıldığı kongrenin 3. günü ise bildiriler online olarak sunuldu.