Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından İstiklal Caddesi’ndeki konut ve işletmelere verilen bilgilendirme eğitimlerinin ardından dağıtılan sıfır atık biriktirme ekipmanları ile 1 hafta içerisinde 500 kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı.

SBB ttarafından İstiklal (Çiftlik) Caddesi’nde başlatılan Sıfır Atık Dönüşümü Projesi sürüyor. Proje ile çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüm alışkanlıkları kazandırmak amacıyla 981 konut ve 436 işletmenin sıfır atık sistemine uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin projesine Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Ajansı da destek veriyor.

“Yarım ton atık geri dönüşüme kazandırıldı”

Sürdürülebilir atık yönetiminin daha da etkin bir şekilde yürütülebilmesi için vatandaşların ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırması amacıyla gerçekleştirilen uygulama ile İstiklal Caddesi’nin dönüşümü başlatıldı. Proje kapsamında ilk olarak İstiklal Caddesi’nde yer alan konut ve işletmelere bilgilendirme eğitimleri verildi. Verilen eğitimlerin ardından İstiklal Caddesi’nde bulunan konut ve iş yerlerine dağıtılan sıfır atık biriktirme ekipmanları ile de 1 haftanın ardından 500 kilo atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Yerleştirilen ekipmanlar Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından her hafta çarşamba ve perşembe günleri, 10.00 ile 12.00 saatleri aralığında toplanıyor. Vatandaşlar ise Alo 153 hattı üzerinden talepleri ekiplere iletebiliyorlar.