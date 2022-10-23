Edinilen bilgiye göre; 16-23 Ekim tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında ’hırsızlık’, ’uyuşturucu kullanma ve satma’ suçlarından arananların da bulunduğu 146 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 146 kişi yakalandı.

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