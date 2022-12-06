Yapılan aramalarda ise, 185 adet uyuşturucu hap, 565 gram uyuşturucu madde, 5 adet tabanca,, 2 adet tüfek ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde farklı noktalarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’de narkotik polisleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 92 zehir taciri yakalanarak işlem yapıldı.

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