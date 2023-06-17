İkizdere Dağ Horozu Festivali’nde dağ horozu boy gösterirken, çekirge kamışçınını da fotoğraflandı.

Rize’de İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen ‘Dağ Horozu Festivali’ Sivrikaya köyüne bağlı Büyükyayla mevkiinde düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe İkizdere Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile Türkiye’nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler katıldı. Saat 05.39’da çıktıkları bölgede gözleme başlayan katılımcılar önce dağ horozunu aradı. Dürbün ve fotoğraf makineleri ile aranan ve geçmiş dönemlerde nadir rastlanan dağ horozundan 4 adet görüntülendi. Daha sonra yaylanın bir farklı bölgesinden ses duyan gözlemciler harekete geçerek sesin izini sürdü. Katılımcılar çalıkların arasından gelen sese bakarak gördükleri ‘çekirge kamışçını’nı ilk defa fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadı.

Dağ horozunun önemine değinen İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, bu tür etkinlikleri turizme açmayı planladıklarını ifade ederek, "Bizim işin özelikle yaban hayatını koruma noktasında, hem de bu gibi etkinlikleri turizme açmak istiyoruz. Bu konu ile ilgili Milli Parklar ile gözlem kulesi konusunda çalışıyoruz. Yakın zamanda gözlem kulemiz yapılacak. 18’inci dağ horozu festivalimiz çok güzel geçiyor. Havamız da çok güzel” dedi.

Türkiye’de bulunan 500 kuş türünün nadirlerinden birinin dağ horozu olduğunun altını Niğde Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş ise, “Dağ horozu Türkiye’deki en nadir kuş türlerinde birisidir. Beyaz orman güllerinin olduğu çayırların hemen üzerinde yaşayan ve oldukça nadir sayılan bir kuş. Bu tür aynı zamanda doğa turizmi açısında son derece önemli. Ülkemizde geçtiğimiz Mayıs ayında 500 kuş türü oldu. Bunlar içerisinde, kuş gözlemcilerinin en çok tercih ettiği ilk 5 türden birisi. Çekimlerin öncesinde arkadaşlardan haber geldi. Türkiye’de ilk defa fotoğraflanan bir tür çekirge kamışçını, birkaç dakika önce o türde İkizdere’de fotoğraflanmış oldu” şeklinde konuştu.

Daha önce defalarca gelmesine rağmen rastlayamadığı dağ horozunun bu yıl kendilerini karşıladığını kaydeden Dr. Metehan Özen de, “Ben 25 senedir kuş gözlemliyorum. Daha önce 5-10 kez buraya geldim ama dağ horozunu bir türlü göremedim. Bu sene kalabalık gelelim dedik. Gelir gelmez, kuş bizi karşıladı. Çağan arkadaşım, hepimizin hayali olan çekirge kamışçınının sesini duyunca oturduk bekledik. Gelir mi gelmez mi bekleyeli mi derken, diğer arkadaşlar ve kuşta yanımıza geldi. Beklide Türkiye’nin en net kaydını çektik. Ve bildiğim kadarı ile ilk üreme kaydını almış olduk” dedi.

Dağ horozunun ardından endemik bir tür olan ve daha önce net olarak fotoğraflanmadığını dile getirdiği çekirge kamışçınının da bu yıl dağ horozu ile birlikte fotoğraflandığının altını çizen Çağan Abbasoğlu ise, “Bugün İkizdere’de çekirge kamışçını bulduk. Güneş dağlardan doğmamış iken 200 metre aşağıda ben sesini duydum. Çok uzaktan duyduğum sese acaba dedim. Sonra kuş susunca dağ horozunu gözlemlemeye devam ettik. Dağ horozunu çeker çekmez bize Akgün ablam ile geri döndük. Kuş yine ötmeye devam ediyordu. Pek çok kişi ile çekirge kamışçınını fotoğraflayabildik” şeklinde konuştu.