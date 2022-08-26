1 Eylül’e günler kala Sakaryalı balıkçılar "Vira Bismillah" demek için hazırlıklarını sürdürüyor. Tekne ile ağ bakım ve onarımlarını yapan balıkçılar, yeni sezonda palamut ve midyeden umutlu. Midye avcısı Bünyamin Ceylan, "Günlük 10 tonluk kotamızı en iyi şekilde doldurup Karasu’dan İtalya’ya midye ihraç edeceğiz" dedi.

1 Eylül’e günler kala Sakaryalı balıkçılar "Vira Bismillah" demek için hazırlıklarını sürdürüyor. Tekne ile ağ bakım ve onarımlarını yapan balıkçılar, yeni sezonda palamut ve midyeden umutlu. Midye avcısı Bünyamin Ceylan, "Günlük 10 tonluk kotamızı en iyi şekilde doldurup Karasu’dan İtalya’ya midye ihraç edeceğiz" dedi.

15 Nisan’da sonlanan av sezonu, 1 Eylül’de yeniden başlayacak. Bu çerçevede, av yasağının kalkmasına günler kala Sakarya’nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinde balıkçılar "Vira Bismillah" demek için hazırlıklarını sürdürüyor. Tekne ile ağ bakım ve onarımlarını yapan balıkçılar, geçen seneye göre bu seneki deniz ürünlerinden umutlu. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, palamut cinsi balığın bu sezon fazla olacağını fakat gün geçtikçe boylarının kısaldığını aktardı. Midye avcısı Bünyamin Ceylan ise yeni av sezonunda günlük 10 tonluk kotalarını tamamlayarak avladıkları midyeleri İtalya’ya ihraç ederek ülke ekonomisine de katkı sağlayacaklarını aktardı.

"1 Eylül itibariyle ’Vira Bismillah’ diyeceğiz"

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, Karasu’da tüm balıkçıların hazırlıklarını tamamladığını, sadece birkaç teknenin dışarıda olduğunu belirterek, "1 Eylül itibariyle sezonu açacağız Allah’ın izniyle. bütün balıkçılarımız hemen hemen tüm hazırlıklarını tamamladı. Birkaç tekne var onlarda son hazırlıklarını yapıyor. Ağlar ve kayık bakımları tamamlandı. 1 Eylül itibariyle ‘Vira Bismillah’ diyeceğiz. Bu sene göründüğü kadarıyla balık var, palamut var inşallah sezonda iyi geçecek. Fakat gün geçtikçe palamut büyüyeceğine daha da küçülüyor sorun o. İklim değişikliğimi suyun sıcaklığımı bilinmiyor. Çünkü palamut çok çabuk büyüyen bir balık olmasına rağmen dün alınan balıklar 15 santimetre civarı çıktı ve bunu yakalamak yasak fakat o şekilde çıktığı için yapılacak bir şey yok” dedi.

“Midyeler işlenip İtalya’ya sevk edilecekler”

Günlük kotalarını en iyi şekilde doldurarak ihracat yapmayı hedeflediklerini aktaran Karasulu midye avcılarından Bünyamin Ceylan, “Verimli bir sezon geçeceğine inanıyoruz, numune alımından belli. Allah inşallah kaza, bela vermez. Bu sene yaklaşık 12 midyeci teknesi olacak. Bunların boyları 15 ile 22 metre arasında. Günlük 10 tonluk kotamızı en iyi şekilde doldurup Karasu’dan İtalya’ya midye ihraç edeceğiz” diye konuştu.