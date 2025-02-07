Yenilikçi ve modern bir kentsel dönüşüm anlayışı ile çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1. etap kentsel dönüşüm dairelerinin kura çekimini gerçekleştirdi.

Yıldırım Beyazıt 1. Etap kentsel dönüşüm çalışmasının hızla tamamlanmasından ve teslim olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Vatandaşlarımızın konforlu, modern ve güvenli konutlarda yaşayabileceği, deprem riskine karşı dayanıklı kentsel dönüşüm projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Bütün projelerimizde insan odaklı kimseyi mağdur etmeden, yenilikçi bir kentsel dönüşüm anlayışını benimsiyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm projesi oldukça başarılı oldu. Daireler oldukça güzel ve kullanışlı. 1. etap hızlı bir şekilde tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda 115 metrekare 2+1 ve 146 metrekare 3+1 dairelerin kurasını çekip hak sahiplerine teslim etmiştik. Bugün de 135 metrekare 3+1 ve 171 metrekare 4+1 daire olmak üzere toplam 42 dairenin kura çekimini gerçekleştirdik. Diğer kentsel dönüşüm projelerimizde olduğu gibi biz sadece yeni evler yapmıyoruz. Vatandaşlarımızın huzurla yaşayacağı, sosyal alanlarıyla bölgede yeni bir yaşam alanları inşa ediyoruz. Bölgeye yeni yatırımlar kazandırmaya, Yıldırım Beyazıt’ın değişimine ve dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz. Yeni dairelerinizin hayırlı olmasını dilerim. Dairelerimizin yeni sahiplerine mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Bloklarımızı tamamlayan müteahhit firmalarımıza da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yeni ve konforlu evlerine kavuşan vatandaşlar ise Başkan Mustafa Palancıoğlu’na emekleri ve kendilerini ev sahibi yaptığı için teşekkür etti.