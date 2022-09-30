Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım Huzurevi’nde yaşayan ve Süleymanpaşa Belediyesi Yaşlı Gündüz Bakımevine devam eden yaşlılarla Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı’nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım Huzurevi’nde yaşayan ve Süleymanpaşa Belediyesi Yaşlı Gündüz Bakımevine devam eden yaşlılarla Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı’nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Belediye Başkanı Yüksel’e Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler de eşlik ederken, Yüksel kahvaltıda buluştuğu büyüklerimizin hal ve hatırlarını sorarak onlara duyduğu minnet duygularını ifade etti. Yüksel, Huzurevi ve Altınova Gündüz Bakımevi sakinlerine hitap ettiği konuşmasında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaşlılar için verilen hizmetlerin yanı sıra yapılmakta olan proje ve yatırımları aktardı.

Yeni tesis için hazırlıklar sürüyor

Yüksel, “Siz değerli büyüklerimiz için evde bakım hizmeti ve her gün evlerine ulaştırdığımız sıcak yemek ikramımız başta olmak üzere çok sayıda hizmet sunuyoruz. Altınova Mahallemizde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı Gündüz Aktivite Merkezimizde tamamen ücretsiz bir şekilde siz kıymetlilerimize spor, sanat ve kültürle iç içe olabileceğiniz etkinlikler düzenliyor ve birbirinizle bir araya gelerek sosyalleşmenize de yardımcı oluyoruz. Bu tesisimize şimdi bir yenisini daha eklemeye hazırlandığımızın müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler uzun yıllar bu şehre emek verdiniz, hizmet ettiniz. Ellerinizden öpüyorum. Sizleri rahat ve huzurlu ortamlarda ağırlamak, sizlere hak ettiğiniz hürmeti ve saygıyı göstermek bizlerin boynunun borcudur. Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu borcu ödeyebilmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kaymakam Güler’den Başkan Yüksel’e teşekkür

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler de Yaşlılar Günü’nü kutlayarak, bu anlamlı günlerde büyüklerimizle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve kahvaltıyı organize eden Başkan Yüksel’e teşekkür etti. Güler, “Bizleri büyüten, okutup bu mevkilere gelmemizi sağlayan büyüklerimize minnet borcumuzu ödememiz mümkün değil ancak hem birer evlat olarak hem de devletimizin sunduğu imkânlar bakımından, günümüzde sizleri rahat ettirebilecek, ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayabilecek olanaklara sahip olduğumuzu ifade etmekten gurur duyuyorum. Huzurevlerimizde kalan misafirlerimize her türlü imkânı sunuyoruz, kendi büyüklerine evlerinde bakan evlatlarına evde bakımla ilgili aylık bakım ücretleri ödüyoruz. İnşallah daha iyi olanakları da devletimiz tesis edecektir” dedi.

Kahvaltı programının ardından Başkan Yüksel, Süleymanpaşa’nın çınarlarına 1 Ekim Yaşlılar Günü anısına gül ve kutlama mesajı içeren birer plaket hediye etti.