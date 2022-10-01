Kilis’te, 60 yaş üzeri şehit yakınları, gazilere yönelik Valilik tarafından bir program düzenlendi.

Kilis’te, 60 yaş üzeri şehit yakınları, gazilere yönelik Valilik tarafından bir program düzenlendi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Kilis Valisi Recep Soytürk, eşi Nurdan Soytürk ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç’ın katılımıyla 60 yaş üzeri şehit yakınları, gazilere ve vatandaşlara yönelik bir kahvaltı programı düzenlendi. Vali Soytürk ile Eşi Nurdan Soytürk, şehit aileleri ile gazilerle yakından ilgilenerek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.