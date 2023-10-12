Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Dicle ilçesinde düzenlenen 1. Bağ Bozumu Festivali’ne katıldı.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kaymakamlığı ve Dicle Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Dicle Bağ Bozumu Festivali düzenlendi.

Bağ bozumu festivaline Vali Ali İhsan Su’nun yanı sıra Vali Yardımcısı ve DBB Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile ilgili kurum müdürleri ile üreticiler katıldı.

Festivalin açılış programında konuşan Vali Ali İhsan Su, Dicle’nin her gün geliştiğini, ilçeyi daha da kalkındırmak ve geliştirmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Diyarbakır’ın her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de iyi bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Vali Su, ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

İlçede hükümet konağı inşa çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Su sözlerine şöyle devam etti:

"Yapımı tamamlanma aşamasına gelen belediye hizmet binasını kısa süre içinde hizmete açacağız, bu hizmet binasının içerisinde kadın yaşam merkezi ile çocuk ve gençlerimizi yönelik bilgi evi de bulunacak."

Dicle’ye kazandırılacak 60 yatak kapasiteli Devlet Hastanesinin ihalesinin yapıldığını, kısa süre içerisinde yapımının başlayacağını açıklayan Vali Su, ilçeye diyaliz hastaları için de diyaliz ünitelerinin kurulacağını ifade etti.

Programda festival kapsamında düzenlenen en iyi üzümü yetiştirme yarışmasında dereceye giren çiftçilere ödülleri Vali Ali İhsan Su ve protokol üyeleri tarafından verildi. Vali Su, etkinlikte beraber cevizli sucuk yaptığı çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.