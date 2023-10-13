Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bu yıl 1’incisi düzenlenen bağ bozumu festivali konserlerle devam ediyor.

Festival çerçevesinde sahne alan Leyla Cengiz, Veysel Cengiz ve Grup Retrobüs, sevilen şarkılarını seslendirdi. Festivale gelen vatandaşlar, sanatçıların söylediği şarkılarla eğlenceli vakit geçirdi. Programda Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören sanatçılara plaket verdi.

Konser programına Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Dicle Cumhuriyet Savcısı Furkan Karaca, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Asuman Karacık, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, birçok kurum amiri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dicle İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekipler, programın gerçekleştiği alanda geniş güvenlik önlemleri alarak, konser alanında vatandaşların huzur ve güveni için mesai yaptı.

Festival, bugün de Bedri Ayseli ve Ferat Üngür’ün konserleriyle devam edecek.