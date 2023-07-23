Kayseri’de, KPSS sınavına 1 dakika geç kalan aday, kapılar kapandığı için içeri alınmadı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çerçevesinde Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılıyor. A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15’te başlarken, saat 10.00’da giriş kapıları görevlilerce kapatıldı. Adaylar sınava giriş belgesiyle birlikte sınava gireceği okula gelirken, adaylar aranarak salona alındı. Adayların aileleri de okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerine başladı.

1 dakika ile sınavı kaçırdı

Öte yandan, Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda sınava girecek olan bir kişi, kapılar kapandıktan 1 dakika sonra sınav yerine gelince içeri alınmadı. Görevlilerle bir süre içeri girebilmek için konuşan aday, alınmayınca okuldan ayrıldı.