Samsun Bafra Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu" başladı.

Samsun Bafra Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu" başladı.

“1. Bafra Sempozyumu”nun açılış programı Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bafra ile ilgili slayt gösterimi yapıldı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Köse yaptığı konuşmada, “Milattan önce 5 bin yıllık bir tarihi var Bafra’nın. Türkiye’de çoğu vilayetlere baktığımız zaman 50 yıllık, 60 yıllık bir tarihi var. Bafra bu anlamda zengin bir tarih ve kültüre sahip. Bu açıdan Bafra Belediyesi’nin önderliğinde Bafra’nın ilk çağlardan beri günümüze kadar siyasi, sosyal ve kültürel tarihi ortaya koyulacak. Yüzün üzerinde tebliğ geldi ama değerlendirmek zorunda kaldık. 101 tebliğle beraber 3-5 ay içerisinde mart ayının sonuna kadar ‘Tarihte Bafra’ diye bir kitabı çıkartmayı planlıyoruz” dedi.

“Bafra’nın bilmediğimiz birçok yönü ortaya çıkacak”

Köse’nin ardından konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra’nın tarihini, kültürünü, sosyal yapısını ortaya çıkartmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Kılıç, “Zaman zaman Türkiye çapında etkinlikler yaptık ama emin olun bu sempozyum kadar bizi zevk ve heyecan vermedi. O yüzden bu sempozyumu çok çok önemsiyorum. Bu sempozyum neticesinde Bafra’nın bilmediğimiz birçok yönü ortaya çıkacak” diye konuştu.

“Vizyon çalışması”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise “Eğer millet olarak, şehir olarak değerlerimizi önemsiyorsak ve bu değerlerimizin bizden sonraki nesillere aktarılmasını istiyorsak başka bir seçeneğimiz yok. Eğer ilime, bilime, ilim adamına saygı gösterilirse, ilim adamına bu anlamda sıradan veya saygın bir meslek sahibi ya da popüler olan herhangi bir eğilime gösterilenin üzerinde bir ilgi gösterilirse kent kendi kotlarının üzerine oturur. Bu sempozyumu bir vizyon çalışması olarak görüyor ve önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de “Bugünü, geleceği anlamak bakımından geçmişi bilmemiz ve geçmişin gerçeklerinin, oradaki sosyal olguların, olayların ortaya çıkartılması lazım. Dolayısıyla bu sempozyumun buna ışık tutacağını, bize, Bafra’ya bir şeyler öğreteceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan “1. Bafra Sempozyumu” 4-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi’nde devam edecek. Sempozyum süresince Bafra’nın tarihi, idari, demografik ve ekonomik durumu ve sosyal yönleri akademik dille katılımcıların dikkatine sunulacak.