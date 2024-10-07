Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinliklerle kapsamında bir dizi program yapıldı.

Türkiye 2. Kamu Oyunları Karadeniz Bölge Şampiyonası etkinliklerinde İl Birincisi olarak ilimizi temsil eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi voleybol oyuncuları maç öncesi “Hepimizin geleceği için emzirme ve Anne sütünü destekliyoruz yazılı hastane pankartımızı açarak haftanın önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturdular.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Poliklinik Biriminde Zonguldak Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Karadeniz, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Halil İbrahim Öztürk, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Olcay Çetin, Hastane çalışanları ve hastaların katılımıyla stand açılışı yapıldı. Emzirme ve Anne Sütü Broşürleri ve Emzirme Haftası 2024 tema rengi olan kırmızı balon dağıtımı yapıldı.

Düzenlenen program kapsamında Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi çalışanlarına Emzirme Poliklinik de görevli Ebe Türkan Karaoğlu ve Eğitim Hemşiresi Nihal Kalıncı tarafından hizmet içi eğitim verildi.