2023 yılında 53 bin 537 vatandaşımızın ölümüne neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin 2’nci yıl dönümünde Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saat 04.17’de deprem bölgesinde çekilen fotoğraflara bağlı kalınarak ressam Ayten Taşpınar tarafından yapılan 60 yağlı boya eserin açılışı yapıldı.

Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen ‘Unutma’ ismini taşıyan yağlı boya resim sergisinin açılışına Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut ve vatandaşlar katıldı. 60 adet yağlı boya resim sergisinin açılışı öncesi saat 04.16’da depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Açılış öncesi ressam Ayten Taşpınar sergi hakkında kısa açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde yıkım, hasar ve ölüme neden olurken, yazılı ve görsel basında çıkan fotoğraflardan esinlenerek bugüne kadar birçok ulusal alanda sergisi bulunan emekli resim öğretmeni ressam Ayten Taşpınar tarafından 60’a yakın fotoğraf yağlı boya resme dönüştürüldü.

"Serginin açılışı saatine kadar düşünülmesi duyarlı bir sanatçı davranışıdır"

Ressam Ayten Taşpınar’ın bugüne kadar Muğla’da çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza attığını, alanında Türkiye’de ilk 5 sanatçıdan birisi olduğunu belirten Mimar Meral Oğuz, "Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk anlamında sanatçı duvarlarıyla iş yaptı sayısız. En çarpıcılarından biri Sokak Sokak Resim Atölyesi’ydi, Muğla sokaklarında. Bu deprem projesi de onlardan biri. Yaklaşık iki senelik bir ürünün ara ara hem kendi duygularının sanat üzerinden anlatılması, hem de böyle bir toplumsal farkındalık adına çok güçlü bir mesajdı bence. Bir mimar olarak ben de böyle bir panonun önünde konuşmak istedim. Her bir panonun ayrı ayrı çok çarpıcı mesajları var. Özellikle eller üzerinden başlamış, enkaz altındaki eller üzerinden. Eşyalar, objeler, insanlar, duygular üzerinden çok çarpıcı mesajlar var. Bugün burada bu saatte sıcak yataklarımızdan kalkıp bu sergiye gelmekte bunun açılış saatini ne kadar düşünmesi de çok duyarlı bir sanatçı davranışı diye düşünüyorum" dedi.

"Toplum vicdanına büyük bir katkı"

Sergi ile acıların bir kez daha yaşandığını açıklayan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut, "Bu sergi Ayten hocamın toplum vicdanına yaptığı büyük bir katkı. Yüzümüze tokat gibi çarptı. Aslında bir on binlerce insanın, ona etki eden çok daha fazla insanın, koca bir kentin yıkılışını gördük. Yaralarımızı sarmadığımızı, acılarımızı bir kez daha bu sergi tokat gibi yüzümüze çarptı. Umarım bir farkındalık olur, bir katkı olur" dedi.

Sergi fikrinin gazetelerde, TV ekranlarında gördüğü enkaz altından uzanan bir insen alinden ilham alınarak ortaya çıktığını belirten Ressam Ayten Taşpınar, "Serginin amacı, farkındalık oluşturmak. Ve bu farkındalığı yaşamımıza geçirmek. Çünkü en büyük ihmaller can kalplerine neden oluyor. Bu bilinçsizlik çok önemli. En kısa zamanda farkında olmamız gerekiyor. Bu da hep beraber bir şeyler yapmamız gerektiği zaman oluyor. Ve göz önünden uzaklaştırmamamız lazım. 60 tane resim var, ben 60 tane seçtim" dedi.