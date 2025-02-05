Adıyaman Belediyesi tarafından desteklenen ve depremzede kadınlar tarafından hazırlanan "04.17 Belgesel Film" galasında izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.

6 Şubat depremlerinin kadınların yaşamındaki etkilerine dair belgesel çalışması, Adıyaman Belediyesi tarafından desteklenen

depremzede 19 kadın tarafından hazırlandı. Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Konferans Salonu’nda düzenlenen 04.17 Belgeseli’nin galasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 40 dakika süren filmde duygu dolu anlar yaşandı. Salonda bulunan izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, "Söylenecek çok söz var ama ne yazık ki sözün bittiği yerdeyiz. Arkadaşlarımız bu filmi çekmek istediklerini söylediklerinde acaba başarabilirmiyiz diye içim de bir kuşku vardı. Ama şunu gördük ki kadınlar isterse her şeyin en güzelini yapar. Ve kadınlarımızın emekleriyle en güzel belgesel çekildi ve kadınlarımız başarılarını bu belgeselle bir kez daha ispatladı. Egeçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ağlamamak için konuşmakta adeta güçlük çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Adıyaman’da dokuduğumuz her yerde birbirinden daha katlanılması zor hikayeler duydum. Buradaki çok değerli kadınların hikayeleri de belgeselin kitapçığında var ve her biri birbirinden dokunaklı kendi deprem hikayeleri. Bugün bütün ailesini kaybetmiş ve hukuk fakültesini kazandığı halde gitmeyen babasından, ailesinden yıkılmış evini yaptırmak için çalışmak zorunda kalan ve bu hayatta tek başına kalan 21 yaşındaki kadının hikayesini duyduğumda bu yük nasıl taşınabilir, bu yük nasıl kaldırabilir? İnsanın sadece söyleyebileceği tek söz Allah dayanma gücü versin, Allah bir daha bu acıları, bu olayları yaşatmasın demekten başka bir şey gelmiyor insanın elinden. Bunun dışında inanın söyleyebilecek hiçbir söz yok. Ama yapılabilecek çok şey var. Bu acılar, İstanbul, Ege gibi yerlerde tekrarlanmaya çok yakın. Bunun için Türkiye’nin depremden sonra ne yapacağını değil, depremden önce ne yapacağına karar verip derhal harekete geçmesi gerekiyor. Bu ülkede başkalarının da bu acıları çekmemesi için hepimizin bu yaşanılanlardan ders alması gerekiyor. Çok profesyonel yapıtlar, çok iyi tasarlanmış, çok yüksek teknoloji kullanmış hep izledik ama bu kadar kısa sürede bu kadar az sözde ve bu kadar yaşanmışlıkları hem çok sade ama bu kadar yoğun aktarabilen bir başka şey daha önce izlememiştim. Emek verenlere, katkı sağlayanlara, yüreğini koyanlara teşekkür ederim" diye konuştu.